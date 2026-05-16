Litorale nord Addiopizzo risponde alle minacce con adesivi sui muri

Sul litorale nord, diversi muri sono stati imbrattati con adesivi da parte di Addiopizzo, in risposta alle recenti minacce rivolte ai commercianti locali. Le zone coinvolte dagli attacchi includono aree di grande affluenza commerciale e alcune vie principali. Il comitato ha confermato di aver contestualmente rafforzato la propria presenza in loco, senza fornire dettagli sulle eventuali misure legali adottate. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito alle eventuali indagini in corso.

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