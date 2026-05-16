Litorale nord Addiopizzo risponde alle minacce con adesivi sui muri
Sul litorale nord, diversi muri sono stati imbrattati con adesivi da parte di Addiopizzo, in risposta alle recenti minacce rivolte ai commercianti locali. Le zone coinvolte dagli attacchi includono aree di grande affluenza commerciale e alcune vie principali. Il comitato ha confermato di aver contestualmente rafforzato la propria presenza in loco, senza fornire dettagli sulle eventuali misure legali adottate. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito alle eventuali indagini in corso.
? Domande chiave Quali zone del litorale sono state colpite dagli ultimi attacchi violenti?. Come ha reagito il comitato alle minacce subite dai commercianti?. Perché gli attivisti hanno scelto di agire durante la notte?. Quale strategia storica viene riproposta per contrastare la nuova criminalità?.? In Breve Adesivi affissi sabato 16 maggio 2026 a Sferracavallo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Isola delle Femmine e Capaci.. Azione ispirata alla mobilitazione del giugno 2004 contro il racket nel mandamento di San Lorenzo.. Riferimento storico all'imprenditore Grassi, ucciso nel 1991 per la sua ribellione al pizzo.. Intervento mirato alla microeconomia locale colpita da spari e lanci di bottiglie di benzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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