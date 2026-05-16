Una donna di 47 anni è stata aggredita in strada vicino alla stazione di Bergamo nella serata di venerdì 15 maggio. L’aggressore, uno sconosciuto, le ha sferrato calci e pugni in piazzetta don Spada e poi si è dato alla fuga. La vittima è stata soccorsa sul posto e ha riportato lesioni che verranno valutate nelle prossime ore. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare l’autore dell’aggressione.

L’AGGRESSIONE. In piazzetta don Spada, nella serata di venerdì 15 maggio, la donna è stata presa a calci e pugni da un uomo, poi scappato. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine. La vittima è stata medicata in codice giallo (mediamente critico). Attimi di paura, verso le 21 di venerdì 15 maggio, nella centrale piazzetta don Spada, dove una donna di 47 anni è rimasta ferita dopo essere stata presa a calci e a pugni da uno sconosciuto. L’aggressione sarebbe maturata nell’ambito delle fragilità di chi bazzica in zona stazione. La donna è stata soccorsa sul posto in codice giallo (mediamente critico). Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, oltre all’ambulanza della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Lite in strada, 47enne picchiata da uno sconosciuto vicino alla stazione di Bergamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Acca Larentia, il video dell'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale a Roma

Sullo stesso argomento

Sondrio, presa a sassate in strada da uno sconosciuto: donna finisce in ospedaleSondrio – Un vicino ha sentito le urla e, intuendo non venissero da molto distante, ha subito chiamato il 112.

Leggi anche: Omicidio a Lecco, istituita una zona rossa vicino alla stazione. E il prefetto Ponta chiede anche l'esercito in strada

Lite in strada, 47enne picchiata da uno sconosciuto vicino alla stazione di BergamoIn piazzetta don Spada, nella serata di venerdì 15 maggio, la donna è stata presa a calci e pugni da un uomo, poi scappato. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine. La vittima è stata medicata in c ... ecodibergamo.it

Milano: lite in strada tra due coppie, grave una donnaUna donna di 47 anni è rimasta ferita durante una lite avvenuta, secondo le prime informazioni, tra due coppie di cinesi. Le sue condizioni sono gravi. E' accaduto alle 21.15 in via Pucci, di fronte ... rainews.it