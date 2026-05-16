L’Italia ha inviato alcune navi cacciamine nel Golfo di Hormuz, un'area strategica per il traffico marittimo internazionale. Queste navi sono progettate per individuare e neutralizzare le mine in mare, contribuendo a garantire la sicurezza delle rotte commerciali. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione, dove il controllo delle vie di navigazione è di fondamentale importanza. La presenza delle navi italiane mira a rafforzare la capacità di intervento in zone a rischio.

Nel nuovo equilibrio geopolitico del Mediterraneo allargato e del Golfo Persico, l’Italia ha rimesso in primo piano una delle sue capacità navali specialistiche e meno conosciute: la guerra alle mine. Lo aveva anticipato mercoledì in Parlamento il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Nel momento in cui dovesse aprirsi uno scenario di pace, alle unità navali dei Paesi alleati servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. Per questo, in via precauzionale, stiamo predisponendo il posizionamento di due cacciamine in un’area più vicina allo Stretto di Hormuz”. Poche ore dopo l’annuncio, i cacciamine Crotone e Rimini, specializzati nelle operazioni di bonifica da mine e ordigni subacquei, hanno lasciato il porto di Augusta, in Sicilia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Italia manda i cacciamine verso Hormuz: le navi speciali che possono salvare il traffico globale

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LItalia prepara due navi per lo stretto di Hormuz, ma se le invia ora rischia di entrare in guerra

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