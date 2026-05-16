Liste d’attesa Ubaldi | Ora l’Osservatorio porti risultati concreti per i cittadini

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione di un Osservatorio dedicato al monitoraggio delle liste di attesa per le attività specialistiche ambulatoriali. La decisione è arrivata in seguito a una mozione presentata dal gruppo della consigliera, che ha ottenuto il consenso di tutte le forze politiche presenti. La consigliera ha espresso soddisfazione per questa scelta, ritenendo che l’Osservatorio possa portare risultati concreti a beneficio dei cittadini.

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Soddisfazione da parte di Federica Ubaldi per l’istituzione dell’Osservatorio dedicato al monitoraggio delle liste di attesa delle attività specialistiche ambulatoriali, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale dopo una mozione presentata dal gruppo della consigliera.“Esprimiamo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Caso liste d’attesa: l’Osservatorio sulle prenotazioni va aperto subito”“Prendiamo atto del piano di interventi presentato dal direttore generale dell’AOSP e commissario straordinario di Ausl per far fronte ad una reale... Nasce l’Osservatorio per il monitoraggio delle liste d’attesa: ecco che cosa faràSi è svolta questa mattina, nella Sala Stampa del Municipio, la conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio per il monitoraggio delle liste... Lombardia. Liste d’attesa, al via piano da 61 mln di euro per garantire 3,5 milioni visite aggiuntiveLe risorse fanno parte di un pacchetto da 91 milioni stanziati lunedì scorso dalla Giunta regionale. Le risorse previste dal Piano operativo regionale 2026 saranno suddivise tra enti pubblici (41 mili ... quotidianosanita.it Lombardia, 91 milioni contro le liste d’attesa: ambulatori aperti fino alle 20 e visite anche il sabatoLa Regione Lombardia stanzia 91 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica e convenzionata. Previsti ambulatori aperti fino alle 20 e il sabato mattina, recupero dei ricoveri ... ecodibergamo.it