L’Iran riapre Hormuz a singhiozzo Trump minaccia | Faremo pulizie

L’Iran ha permesso il passaggio di circa trenta navi attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. Le autorità iraniane hanno dichiarato che garantiranno la sicurezza del traffico marittimo nella zona, anche se il transito non avviene in modo continuo. Nel frattempo, il rappresentante degli Stati Uniti ha minacciato azioni drastiche, affermando che saranno intraprese “pulizie” in risposta alle attività nella regione. La situazione nel tratto di mare strategico resta tesa e soggetta a continui sviluppi.

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