L’Iran riapre Hormuz a singhiozzo Trump minaccia | Faremo pulizie
L’Iran ha permesso il passaggio di circa trenta navi attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. Le autorità iraniane hanno dichiarato che garantiranno la sicurezza del traffico marittimo nella zona, anche se il transito non avviene in modo continuo. Nel frattempo, il rappresentante degli Stati Uniti ha minacciato azioni drastiche, affermando che saranno intraprese “pulizie” in risposta alle attività nella regione. La situazione nel tratto di mare strategico resta tesa e soggetta a continui sviluppi.
Il confronto tra Stati Uniti e Iran continua a oscillare tra aperture diplomatiche, minacce militari e tensioni crescenti sul controllo dello Stretto di Hormuz, mentre il fragile cessate il fuoco in Medio Oriente resta appeso a equilibri sempre più precari. Nelle ultime ore Teheran ha ricevuto ufficialmente la risposta americana alla proposta avanzata nell’ambito dei negoziati sul nucleare. Secondo Al Jazeera, che cita fonti iraniane, Washington avrebbe «respinto completamente» le condizioni poste dalla Repubblica islamica per riaprire il dialogo. La proposta iraniana prevedeva cinque richieste considerate essenziali da Teheran: la fine... 🔗 Leggi su Laverita.info
Iran reopens Strait of Hormuz; Trump says blockade remains
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