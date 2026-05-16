L' Inps contesta il requisito sanitario il giudice del lavoro lo riconosce | mamma assolta nessun reato sull’assegno di inclusione

L'Inps ha contestato un requisito sanitario in un caso riguardante l'assegno di inclusione, portando a una segnalazione alla Procura. Successivamente, il giudice del lavoro ha deciso che la madre non ha commesso alcun reato in relazione a questa pratica. La vicenda ha coinvolto un procedimento civile già in corso, in cui si analizzavano le condizioni per l’erogazione dell’assegno e le verifiche effettuate dall’ente previdenziale. La questione ha portato a un intreccio tra le indagini penali e il procedimento giudiziario.

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