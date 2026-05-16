Liberali | Voglio regalare la A al Catanzaro Il Milan? Non ho rimpianti
Un giovane calciatore, cresciuto nel settore giovanile di una grande squadra, ha dichiarato di voler trasferirsi in una squadra di serie C, specificando di voler regalare la sua maglia alla tifoseria locale. Ha affermato di non avere rimpianti riguardo al suo passato nel club di origine e ha raccontato di essere appassionato di arte. In passato ha vestito le maglie delle nazionali giovanili e oggi si concentra sulla sua carriera, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della nuova squadra.
Mattia Liberali, il Mago di Lissone, oggi agita la bacchetta sotto il sole di Catanzaro. Il bagno l’hai già fatto? "L’altro ieri". Praticamente come quando eri in Brianza. "Eh, qui è un’altra cosa" (prende il telefono, lo gira verso la finestra e. niente: sole che spacca le pietre e cielo azzurro che Lissone spostati proprio). Mattia, di cosa vuoi parlare? "Ah beh, ci sono tante cose da dire.". In ordine sparso: i dieci anni di Milan, la prima volta a Milanello, l’esordio in A ancora minorenne, le sfide ai marziani di City e Real, il paragone con Foden, il rapporto con Fonseca, la nuova vita a Catanzaro, la lontananza da casa e famiglia, la paura di non farcela, i dubbi sul fisico, la passione per l’arte, l’imminente esame di Maturità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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