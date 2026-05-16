Liberali | Voglio regalare la A al Catanzaro Il Milan? Non ho rimpianti

Un giovane calciatore, cresciuto nel settore giovanile di una grande squadra, ha dichiarato di voler trasferirsi in una squadra di serie C, specificando di voler regalare la sua maglia alla tifoseria locale. Ha affermato di non avere rimpianti riguardo al suo passato nel club di origine e ha raccontato di essere appassionato di arte. In passato ha vestito le maglie delle nazionali giovanili e oggi si concentra sulla sua carriera, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della nuova squadra.

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