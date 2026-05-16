L’ex calciatore del Milan, Mattia Liberali, ha spiegato i motivi per cui non ha rinnovato il suo contratto con il club. Durante un’intervista a SportWeek, ha parlato delle sue emozioni durante la tournée e ha condiviso dettagli sui rapporti con l’allenatore Fonseca e sulla sua esperienza con il Real Madrid. Liberali ha anche raccontato come ha vissuto le varie fasi della carriera e quali sono stati i momenti più significativi in questa esperienza.

Uno dei talenti più brillanti che sono passati dal settore giovanile del Milan resta senza dubbio Mattia Liberali. L'attuale fantasista del Catanzaro ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek' con passaggi relativi anche alla sua esperienza in rossonero. "La vera prima volta a Milanello è stata nell'estate 2024, prima della tournée con Fonseca. All'inizio parlavo tanto con Calabria, Florenzi e Gabbia, anche lo stesso Fonseca. Non mi conosceva, poi durante le amichevoli si è instaurato un bellissimo rapporto". Poi la tournée con la prima squadra: "Poi è arrivato il City. Pensavo: “Vabbè, al massimo mi metterà per cinque minuti”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Liberali spiega i motivi del mancato rinnovo con il Milan. Che emozioni in tournée

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