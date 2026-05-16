Lewandowski lascia ufficialmente il Barcellona | la verità sulla trattativa con il Milan
L’attaccante ha concluso il suo rapporto con il club spagnolo, lasciando il Barcellona a parametro zero. La trattativa con il Milan è stata oggetto di discussione, ma non è stata portata avanti ufficialmente. La separazione tra il giocatore e il club è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza indicare dettagli sulle motivazioni o le modalità di questa scelta. Ora, l’atleta è libero di valutare eventuali nuove opportunità di mercato.
Come era pronosticabile, finirà al termine della stagione l'avventura di Robert Lewandowski con il Barcellona. Arrivato anche l'annuncio ufficiale del club spagnolo che ha salutato e ringraziato l'ex Bayern Monaco per tutti i gol portati in Catalunya. 119 gol in 191 partite giocate con la maglia blaugrana, in totale sono 109 le reti segnate in Champions League. Chiaro che quando un attaccante del genere si libera a parametro zero, porta su di sé grandi attenzioni, questo nonostante l'età non sia più di primo pelo (classe 1988). Il polacco è stato più volte accostato al Milan: a che punto siamo? Al momento tutto bloccato da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Lewandowski se va de la peor manera
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