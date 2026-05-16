Lewandowski lascia ufficialmente il Barcellona | la verità sulla trattativa con il Milan

L’attaccante ha concluso il suo rapporto con il club spagnolo, lasciando il Barcellona a parametro zero. La trattativa con il Milan è stata oggetto di discussione, ma non è stata portata avanti ufficialmente. La separazione tra il giocatore e il club è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza indicare dettagli sulle motivazioni o le modalità di questa scelta. Ora, l’atleta è libero di valutare eventuali nuove opportunità di mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui