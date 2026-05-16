Lewandowski lascia il Barcellona a zero | ora è ufficiale Arriverà alla Juventus? Le ultimissime sul suo futuro
Il trasferimento di Lewandowski dal Barcellona alla Juventus è ora ufficiale. L'attaccante polacco, che si svincolerà al termine della stagione, lascerà il club catalano senza un'indennità di trasferimento. La sua partenza è stata confermata dalle fonti ufficiali, e il suo futuro in Italia sembra ormai definito. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato l'accordo tra il giocatore e la società bianconera. La conclusione della stagione segna il momento in cui Lewandowski potrà firmare con un nuovo club.
di Francesco Spagnolo Lewandowski dice addio al Barcellona. Il polacco si libererà a zero al termine della stagione. La Juve resta alla finestra, ma l’Arabia è in pole position. l Barcellona e Robert Lewandowski si separano ufficialmente. Il centravanti polacco chiude la sua gloriosa avventura in Catalogna dopo quattro stagioni intense, lasciando un vuoto profondo nell’attacco della squadra guidata da Joan Laporta. La società ha voluto omaggiare il proprio bomber attraverso un caloroso messaggio pubblicato sulle piattaforme social ufficiali. La dirigenza blaugrana ha voluto sintetizzare l’impatto devastante dell’attaccante fin dal suo sbarco in Spagna con parole cariche di stima: « È arrivato come una stella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
How Lewandowski Became a Barcelona Legend Overnight
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