Lewandowski lascia il Barcellona a zero | ora è ufficiale Arriverà alla Juventus? Le ultimissime sul suo futuro

Il trasferimento di Lewandowski dal Barcellona alla Juventus è ora ufficiale. L'attaccante polacco, che si svincolerà al termine della stagione, lascerà il club catalano senza un'indennità di trasferimento. La sua partenza è stata confermata dalle fonti ufficiali, e il suo futuro in Italia sembra ormai definito. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato l'accordo tra il giocatore e la società bianconera. La conclusione della stagione segna il momento in cui Lewandowski potrà firmare con un nuovo club.

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