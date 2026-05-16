Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si disputerà la sfida tra Levante e Maiorca, penultima giornata di campionato. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica, in una partita che promette spettacolo e tensione. Manca poco alla fine del torneo e ogni risultato potrebbe influenzare significativamente la lotta per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si attendono pronostici e quote delle scommesse.

Penultima giornata di campionato, pochi punti in palio ancora a disposizione e qualche scontro affascinante ma anche drammatico: Levante e Maiorca si sfideranno col proposito di prendere tre punti che sarebbero fondamentali per la corsa alla salvezza. I Granotas stanno compiendo qualcosa di straordinario: erano ultimi e sembravano spacciati ma negli ultimi due mesi hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Maiorca (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia ai Granotas

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