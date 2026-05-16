Levante-Maiorca domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Spareggio salvezza al Ciutat de Valencia

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si terrà la partita tra Levante e Maiorca al Ciutat de Valencia, penultima giornata di campionato. La sfida rappresenta uno degli scontri più importanti della stagione, con le due squadre che cercano punti cruciali per la salvezza. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo di ottenere la vittoria, in una partita che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica finale. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati dagli esperti di scommesse sportive.

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Penultima giornata di campionato, pochi punti in palio ancora a disposizione e qualche scontro affascinante ma anche drammatico: Levante e Maiorca si sfideranno col proposito di prendere tre punti che sarebbero fondamentali per la corsa alla salvezza. I Granotas stanno compiendo qualcosa di straordinario: erano ultimi e sembravano spacciati ma negli ultimi due mesi hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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