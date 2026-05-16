L’Europa vista dai giovani Paure e speranze

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro nell’Aula Magna di un’università toscana, si è assistito a un momento in cui il concetto di Europa si è trasformato da semplice sigla istituzionale a una vera e propria domanda. I giovani presenti hanno espresso timori e aspettative sul futuro del continente, portando in superficie sentimenti di incertezza e desiderio di cambiamento. L’evento ha visto coinvolti studenti e relatori, che hanno condiviso riflessioni sul ruolo dell’Europa nella vita quotidiana e sulle sfide che si trovano ad affrontare.

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C’è un momento, durante il confronto nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena, in cui l’ Europa smette di essere una sigla buona per i documenti ufficiali e torna ad essere una domanda. Anzi, molte domande. Dirette, spesso spigolose, certamente sincere. "What are EU doing?", l’iniziativa ospitata ieri nell’ambito delle " Giornate dell’Europa 2026 ", ha avuto il merito di trasformare gli studenti in interlocutori veri della politica europea, senza filtri e senza formule di circostanza. A introdurre la mattinata Michela Berti, responsabile de La Nazione Siena Michela Berti, con le parole di Mario Draghi: "Noi europei siamo soli insieme". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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