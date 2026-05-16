L’Europa vista dai giovani Paure e speranze
Durante un incontro nell’Aula Magna di un’università toscana, si è assistito a un momento in cui il concetto di Europa si è trasformato da semplice sigla istituzionale a una vera e propria domanda. I giovani presenti hanno espresso timori e aspettative sul futuro del continente, portando in superficie sentimenti di incertezza e desiderio di cambiamento. L’evento ha visto coinvolti studenti e relatori, che hanno condiviso riflessioni sul ruolo dell’Europa nella vita quotidiana e sulle sfide che si trovano ad affrontare.
C’è un momento, durante il confronto nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena, in cui l’ Europa smette di essere una sigla buona per i documenti ufficiali e torna ad essere una domanda. Anzi, molte domande. Dirette, spesso spigolose, certamente sincere. "What are EU doing?", l’iniziativa ospitata ieri nell’ambito delle " Giornate dell’Europa 2026 ", ha avuto il merito di trasformare gli studenti in interlocutori veri della politica europea, senza filtri e senza formule di circostanza. A introdurre la mattinata Michela Berti, responsabile de La Nazione Siena Michela Berti, con le parole di Mario Draghi: "Noi europei siamo soli insieme". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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