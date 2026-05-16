L’Europa vista dai giovani Paure e speranze

Durante un incontro nell’Aula Magna di un’università toscana, si è assistito a un momento in cui il concetto di Europa si è trasformato da semplice sigla istituzionale a una vera e propria domanda. I giovani presenti hanno espresso timori e aspettative sul futuro del continente, portando in superficie sentimenti di incertezza e desiderio di cambiamento. L’evento ha visto coinvolti studenti e relatori, che hanno condiviso riflessioni sul ruolo dell’Europa nella vita quotidiana e sulle sfide che si trovano ad affrontare.

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