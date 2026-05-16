L’Europa brucia | titolo retrocessioni e piazzamenti europei da decidere in un finale di stagione pazzesco
L'ultima giornata di campionato si annuncia decisiva per molte squadre che lottano per obiettivi diversi. Le retrocessioni sono ancora tutte da definire, così come le posizioni che determinano l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione. La classifica è ancora molto corta e ogni risultato può cambiare gli scenari di qualificazione. Le partite in programma promettono suspense e colpi di scena, con alcune squadre che si giocano tutto fino all’ultimo minuto.
2026-05-16 07:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: A due settimane dalla fine della stagione in Spagna, Italia e Inghilterra, e con i campionati tedesco e francese già entrati nella fase finale, i cinque “grandi” campionati europei vivranno una di quelle chiusure in cui praticamente tutto è ancora da decidere. La lotta per Champions, Europa League e Conference premere dall’alto. Mentre, il declino minaccia storica che mesi fa non potevano immaginare di vedersi sull’orlo del baratro. Altri stanno già preparando il loro cammino in Seconda Divisione. E c’è solo una “corona” con cui decidere Arsenal e Manchester City in corsa in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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