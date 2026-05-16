L’Europa brucia | titolo retrocessioni e piazzamenti europei da decidere in un finale di stagione pazzesco

L'ultima giornata di campionato si annuncia decisiva per molte squadre che lottano per obiettivi diversi. Le retrocessioni sono ancora tutte da definire, così come le posizioni che determinano l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione. La classifica è ancora molto corta e ogni risultato può cambiare gli scenari di qualificazione. Le partite in programma promettono suspense e colpi di scena, con alcune squadre che si giocano tutto fino all’ultimo minuto.

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