La lunghissima Lettera al padre scritta da Franz Kafka e mai consegnata al destinatario, è una incredibile autopsia emotiva e uno dei documenti più lucidi sul conflitto generazionale che allontanò sempre più lo scrittore dalla sua famiglia. Il libro è stato pubblicato da Feltrinelli nel 2013 e tradotto da Claudio Groff. TRAMA. Franz Kafka scrisse queste pagine a trentasei anni, nel tentativo di spiegare al padre l’origine della propria paura nei suoi confronti. Nella lettera spicca il contrasto tra due mondi lontani e inconciliabili: da una parte quello di Hermann Kafka, autoritario e proiettato verso il successo materiale, dall’altra la visione più ansiosa di un giovane intrappolato nel senso di colpa per non essere “abbastanza uomo” come suo padre vorrebbe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LETTERA AL PADRE di Franz Kafka: recensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lettera al Padre di Franz Kafka ANALISI

Sullo stesso argomento

FRANZ KAFKA: il percorso di lettura consigliato delle sue opereParlare di Franz Kafka significa entrare in uno degli universi più complessi e affascinanti della letteratura moderna.

Holland: Franz Kafka, l’uomo dietro il mito letterarioLa regista polacca Agnieszka Holland ha presentato il suo ultimo film Franz durante il 44° Bergamo Film Meeting, tenutosi sabato 14 marzo...