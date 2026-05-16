Il documento affronta il tema della sicurezza, sottolineando che questa non può giustificare la violazione dei diritti umani. Viene posto l’accento sulla possibilità che le misure di sicurezza si trasformino in forme di repressione arbitraria da parte dello Stato. Inoltre, vengono presentate le proposte del Papa per contrastare la diffusione delle droghe attraverso strumenti digitali, evidenziando le strategie adottate per evitare che la normalizzazione di queste sostanze si radichi nella società.

? Domande chiave Come può la sicurezza non trasformarsi in una vendetta dello Stato?. Quali strategie propone il Papa per contrastare la normalizzazione digitale delle droghe?. Chi deve assumersi la responsabilità educativa contro i contenuti social fuorvianti?. Perché la repressione del crimine non può prescindere dal recupero sociale?.? In Breve Delegati OSCE riuniti nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico per il vertice internazionale.. Contrasto alle mafie e ai traffici tramite cooperazione tra Paesi da Vancouver a Vladivostok.. Educazione nelle scuole e nelle famiglie contro la normalizzazione digitale delle droghe sui social.. Chiesa cattolica offre strutture assistenziali per supportare il recupero dei tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV: la sicurezza non giustifica il calpestare i diritti umani

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