Una lettera inviata da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è diventata al centro dell’attenzione pubblica. In essa, la donna rivolge alcune domande e accuse a Alberto Stasi, che all’epoca si trovava in carcere dopo la condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Le parole, cariche di rabbia e dolore, hanno suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti. La missiva evidenzia il forte coinvolgimento emotivo della madre di Sempio nel caso, in un momento in cui Stasi era ancora sotto processo.

Due lettere cariche di rabbia, dolore e accuse. A scriverle è stata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indirizzandole ad Alberto Stasi mentre quest’ultimo si trovava in carcere per la condanna definitiva nell’omicidio di Chiara Poggi. I testi, datati 16 dicembre 2018 e 31 gennaio 2019, sono stati mostrati durante la trasmissione “Ore 14 Sera” condotta da Milo Infante su Rai 2. Le lettere riportano parole durissime rivolte sia a Stasi sia alla sua famiglia, in un contesto che torna ad accendere i riflettori sul delitto di Garlasco e sulle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio. Nei testi emerge il senso di esasperazione vissuto dalla famiglia del giovane, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lei ti vede innocente?”. La madre di Sempio risponde così a Stasi, parole che fanno discutere

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Garlasco, parla il magistrato che assolse Alberto Stasi in primo grado - Ore 14 Sera 29/01/2026

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Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit