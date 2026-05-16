LecceArredo 2026 | design e smart home al Salone Internazionale

Al Salone Internazionale di Lecce, si è parlato di arredamento e tecnologie smart per il 2026. Le aziende presenti hanno mostrato soluzioni innovative che integrano sistemi di domotica e dispositivi intelligenti nelle case. Sono stati presentati materiali eco-compatibili utilizzati per arredare e costruire ambienti domestici, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Durante l’evento si sono posti interrogativi su come le nuove tecnologie influenzeranno gli spazi abitativi e quali materiali presenteranno le aziende espositrici.

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? Domande chiave Come cambierà la tua casa grazie alle nuove tecnologie smart?. Quali materiali eco-compatibili hanno presentato le aziende esposte?. Chi sono gli esperti che parteciperanno al talk di sabato?. Come si ottiene l'ingresso gratuito per le giornate della fiera?.? In Breve Oltre 130 aziende partecipano con il supporto di sponsor Vetreria Calasso, Parama e Nuovarredo.. Talk Sguardi sull'abitare con Vincenzo D'Alba, Gloria Colazzo e Andrea Viti il 16 maggio.. Ingresso gratuito venerdì e lunedì, biglietto da 3 euro per sabato e domenica.. Orari di apertura dalle 10:30 alle 20:30 per sabato, domenica e lunedì.. Ieri pomeriggio, con il taglio del nastro della 38esima edizione di LecceArredo 2026, oltre 130 aziende hanno inaugurato una manifestazione che punta a ridefinire i confini dell’abitare moderno tra innovazione e tradizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LecceArredo 2026: design e smart home al Salone Internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LECCE Design, innovazione, sostenibilità, tecnologia: LecceArredo diventa internazionale Sullo stesso argomento Leccearredo 2026, presentata ufficialmente la 38ª edizione del Salone internazionale dell’arredamentoLECCE – Si è svolta questa mattina, martedì 12 maggio, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa ufficiale di... Aspettando Il Salone, Milano Moda Design svela le Home CollectionDal 19 al 26 aprile, le maison del lusso si raccontano attraverso le contaminazioni con il mondo dell’arredo e dell’interior con cinquanta... Taglio del nastro per LecceArredo 2026: al via la 38esima edizioneLECCE - Inaugurata ieri pomeriggio a Lecce la 38esima edizione di LecceArredo 2026, appuntamento di riferimento per il settore dell’arredamento e del design. Al taglio del nastro hanno preso parte Mau ... giornaledipuglia.com LecceArredo 2026, presentata ufficialmente la 38ª edizione del Salone Internazionale dell’ArredamentoLECCE – Si è svolta questa mattina, martedì 12 maggio, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa ufficiale di presentazione di LecceArredo 2026, la 38ª edizione ... giornaledipuglia.com