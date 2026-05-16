Nel 2026 si fa strada una tendenza che sta attirando molta attenzione: le wolf claws, unghie particolarmente lunghe e affilate, stanno conquistando sempre più appassionati di nail art. Questa nuova moda si distingue per la sua estetica aggressiva e originale, lasciando spesso le mani in evidenza come simbolo di stile audace. Le clienti cercano spesso di ottenere questa forma di unghie, che sembra sfidare le consuete regole di naturalezza e delicatezza. La trasformazione delle unghie tradizionali in queste forme estreme sta diventando un fenomeno diffuso tra gli appassionati di tendenze estetiche.

Ok quindi preparatevi psicologicamente perché le clean girl nails stanno lentamente venendo divorate vive. La nuova ossessione manicure che sta colonizzando TikTok, Instagram e probabilmente anche gli incubi delle vostre estetiste si chiama Wolf Claws — oppure Cat Claws — ed è esattamente quello che sembra: unghie che sembrano artigli. Non “ispirati” agli artigli. Artigli veri da creatura fantasy che vive nei boschi e ascolta dark techno. Wolf Claws: le unghie del 2026 non vogliono più essere carine, vogliono essere leggendarie. Per anni la manicure ha seguito sempre la stessa direzione: pulita, minimal, “costosa”, discreta. Le glazed donut nails, le soap nails, il nude perfetto, la micro french quasi invisibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le wolf claws sono le unghie più assurde (e particolari) del 2026

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