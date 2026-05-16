Le richieste di Sicet Cisl | Bene il Piano Casa Ma non resti solo teoria
Il sindacato Sicet della Cisl Grosseto ha espresso apprezzamento per il Piano Casa approvato dal Governo Meloni, definendolo positivo. Tuttavia, il sindacato ha anche evidenziato la necessità che le promesse si traducano in azioni concrete e non rimangano solo parole. In una nota, il Sicet ha chiesto un patto sociale che favorisca la realizzazione di risultati concreti rispetto alle dichiarazioni di intenti fatte in precedenza.
Un patto sociale "per trasformare una dichiarazione di intenti in risultati concreti". E’ questa la richiesta del sindacato Sicet della Cisl Grosseto in seguito al ’Piano Casa’ varato dal Governo Meloni. "Sono anni che stavamo aspettando questo importante documento – dice il segretario territoriale Sergio Camerota – con il quale dovremo confrontarci ad ogni livello, per definire molti dei temi rappresentati che a nostro parere dovrebbero essere modificati per renderlo più snello e più idoneo sotto il profilo sociale. L’approvazione del Piano casa da parte del Governo è un segnale importante, ma ora aspettiamo che questo annuncio si trasformi i in volontà di affrontare seriamente e strutturalmente il disagio abitativo ". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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