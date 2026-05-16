Le richieste di Sicet Cisl | Bene il Piano Casa Ma non resti solo teoria

Il sindacato Sicet della Cisl Grosseto ha espresso apprezzamento per il Piano Casa approvato dal Governo Meloni, definendolo positivo. Tuttavia, il sindacato ha anche evidenziato la necessità che le promesse si traducano in azioni concrete e non rimangano solo parole. In una nota, il Sicet ha chiesto un patto sociale che favorisca la realizzazione di risultati concreti rispetto alle dichiarazioni di intenti fatte in precedenza.

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