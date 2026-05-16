Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sono state pubblicate le prime notizie riguardanti le ricerche dei corpi di cinque italiani deceduti alle Maldive. Contestualmente, si è conclusa la visita di un ex presidente degli Stati Uniti in Cina, con dettagli sugli ultimi eventi e incontri ufficiali. Le notizie sono state diffuse attraverso fonti ufficiali e media locali, offrendo aggiornamenti su entrambe le vicende. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dei decessi o sugli esiti della visita diplomatica.

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Sulle prime pagine di oggi si parla principalmente dei cinque italiani morti alle Maldive mentre stavano facendo un’immersione, e di come le ricerche dei corpi siano complicate dalle condizioni meteorologiche. Per ora è stato recuperato un solo corpo. E poi si parla ancora della fine della visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina e di come Taiwan sia ancora «la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti», come ha detto il presidente cinese Xi Jinping. La Stampa ha in apertura anche l’incontro in Grecia tra i paesi europei e i Paesi del Golfo per discutere dei costi dell’energia, a cui partecipa anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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