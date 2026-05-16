Le partite di oggi | l’ultima giornata di Bundesliga in Germania City-Chelsea per la finale di FA Cup

Oggi si disputano diverse partite in vari campionati. In Germania si chiude la stagione di Bundesliga con l’ultima giornata, mentre in Inghilterra si gioca la finale di FA Cup tra Manchester City e Chelsea. In Italia, si svolgono anche le partite di playoff in Serie B tra Juve Stabia e Monza e quelle di ritorno in Serie C. La giornata propone un mix di incontri di alto livello e sfide decisive in varie categorie professionistiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui