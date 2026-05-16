Le partite di oggi | l’ultima giornata di Bundesliga in Germania City-Chelsea per la finale di FA Cup

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputano diverse partite in vari campionati. In Germania si chiude la stagione di Bundesliga con l’ultima giornata, mentre in Inghilterra si gioca la finale di FA Cup tra Manchester City e Chelsea. In Italia, si svolgono anche le partite di playoff in Serie B tra Juve Stabia e Monza e quelle di ritorno in Serie C. La giornata propone un mix di incontri di alto livello e sfide decisive in varie categorie professionistiche.

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Ultima giornata in Bundesliga con alcuni verdetti ancora da emettere. Si giocano un posto in Champions League Stoccarda, Hoffenheim e Leverkusen che affrontano rispettivamente Francoforte, Moenchegladbach e Amburgo. In campo alle 15.30 anche il Bayern Monaco, che all’Allianz Arena affronterà il Colonia già salvo. Spostandoci in Inghilterra alle 16.00 tutto fermo in Premier League: si gioca la finale di FA Cup tra Manchester City e Chelsea. Guardiola può aggiungere un ulteriore trofeo alla propria esperienza decennale al City, prima di rituffarsi nella caccia all’Arsenal, oggi distante due punti a due giornate dal termine. Senza Serie A sono le due serie minori del calcio italiano a tenere impegnati nel secondo sabato di maggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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