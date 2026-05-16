Le disgrazie sono la salsa di questa pessima pietanza che è la vita

Le difficoltà e le sventure sembrano caratterizzare spesso il corso della vita, rendendo la quotidianità complicata e imprevedibile. Prima di attribuire le responsabilità a settori come cultura, politica, mercato o finanza, si preferisce osservare i fatti senza giudizi o interpretazioni. In questo modo, si può analizzare la realtà senza pregiudizi e senza cercare colpevoli, concentrandosi semplicemente su ciò che accade e su come si presenta la situazione.

Prima di puntare il dito contro: cultura, politica, mercato e finanza che sono i bersagli privilegiati da qualunque critico; è necessario affermare che la migliore cultura e politica del mondo è per i popoli la peggiore iattura. È una “pietanza senza salsa” avrebbe detto l’abate Galiani. Se i popoli li metti in un mare di guai li ammazzi. Ma se ad ogni soggetto adulto e in buona salute, la politica non lascia una fisiologica porzione di problemi quotidiani da risolvere; quel soggetto non correrà a lavorare e guadagnarsi onestamente di che vivere, ma a spendere ciò che la politica gli ha lasciato o elargito generosamente. Non so quanto amino il lavoro gli orientali; ma in occidente, nessun cittadino senza problemi va a lavorare per passione, ma perché il lavoro è l’unico mezzo per vivere onestamente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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