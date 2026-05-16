Le anomalie del calcio moderno Darderi alias Fantozzi Le voci su Paratici? Roba da masochisti
Negli ultimi giorni sono circolate voci su un presunto interesse di alcune grandi squadre nei confronti di un dirigente sportivo, ma nessuna conferma ufficiale è arrivata. Nel frattempo, alcuni tifosi e commentatori hanno ironizzato sulla situazione, ipotizzando scenari improbabili. In un contesto più generale, si discute delle difficoltà del calcio moderno, tra anomalie e comportamenti che spesso lasciano perplessi. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito la vicenda, mentre le discussioni continuano tra opinioni e supposizioni.
Vi immaginate un comunicato del tipo: "L’ ACF Fiorentina smentisce il fatto che il signor Fabio Paratici piaccia alle società Milan, Roma e Napoli "? Beh, sarebbe divertente e alquanto originale. Ancora di più se affondasse con forza. “L’ACF Fiorentina è certa del fatto che il direttore sportivo Fabio Paratici non piace affatto a Napoli, Milan e Roma”. Tutto molto ridicolo, e infatti non aveva senso che accadesse. E allora c’è chi chiede allo stesso Paratici di smentire l’interesse altrui, magari andando al piazzale avvolto in una bandiera viola. Mah. Il diesse ha un contratto di altri quattro anni con la società di Giuseppe B. Commisso, che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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