Lavoro e disuguaglianze | il paradosso che spezza le speranze dei giovani

Negli ultimi anni si osserva un aumento delle disuguaglianze nel mondo del lavoro, con molti giovani che incontrano difficoltà a trovare stabilità economica. Le innovazioni tecnologiche hanno portato a cambiamenti nelle modalità di lavoro e nella distribuzione delle risorse, rendendo più difficile l’accesso a contratti a lungo termine. La precarietà e la mancanza di sicurezza occupazionale sono diventate realtà comuni tra le nuove generazioni, mentre le opportunità di crescita economica sembrano diminuite.

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