Lavori sui viadotti sull' A26 | autostrada chiusa per sei notti la mappa delle chiusure

Nelle prossime settimane, l'autostrada A26 sarà chiusa in alcune tratte tra il casello di Arona e lo svincolo di Gravellona Toce, in direzione Genova. Le chiusure notturne, previste per sei notti consecutive, riguarderanno i viadotti di questa arteria, che collega diverse zone della regione. La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione sui viadotti che attraversano questa tratta. La mappa delle chiusure indica i punti specifici interessati e le notti in cui saranno in vigore.

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