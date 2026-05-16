Lavori post-alluvione | Dopo tre anni la strada è ancora piena di buche Bisogna rientrare nel percorso del Giro d' Italia'

A tre anni dall’alluvione di maggio 2023, la strada Minarda, importante collegamento tra la zona di Roncalceci e Forlì, presenta ancora numerose buche e segni di danneggiamento. La via, completamente ricoperta dall’acqua durante l’evento alluvionale, non è stata ancora riparata adeguatamente. La segnalazione arriva da cittadini e riguarda lo stato di abbandono di una delle arterie principali della zona, che si spera possa essere riqualificata nel rispetto delle tempistiche previste per il passaggio del Giro d’Italia.

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