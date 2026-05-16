Lavoratori in nero norme antincendio non rispettate e manca una licenza Locale chiuso per 7 giorni
La polizia ha chiuso temporaneamente un ristorante nella frazione di Marcelli, nel comune di Numana, per sette giorni. L'intervento è stato disposto dal questore di Ancona e si è reso necessario a causa di irregolarità legate al lavoro nero, alla mancata conformità alle norme antincendio e all’assenza di una licenza di esercizio. La chiusura è entrata in vigore a partire da oggi, sabato 16 maggio, e segue controlli effettuati nelle ore precedenti.
NUMANA – La polizia, su ordine del questore di Ancona Cesare Capocasa, ha provveduto a chiudere per sette giorni un ristorante di Marcelli, frazione di Numana, a partire da oggi, sabato 16 maggio. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle numerose irregolarità che la Guardia di Finanza e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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