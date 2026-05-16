Lautaro Martinez punta i 20 gol stagionali! Chivu può fare meglio di Conte e Inzaghi

L’attaccante di un club di Serie A mira a raggiungere quota 20 reti in questa stagione, mentre un ex calciatore e attuale collaboratore tecnico potrebbe superare i risultati ottenuti dai suoi predecessori sulla stessa panchina. La stagione si sta avviando alla sua fase finale e le statistiche individuali dei giocatori sono al centro dell’attenzione. La squadra si prepara alle ultime partite con l’obiettivo di migliorare le proprie performance offensive e di consolidare la posizione in classifica.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Con lo scudetto e la Coppa Italia già saldamente custoditi nella bacheca del club di Viale della Liberazione, i riflettori sono ora puntati sui traguardi personali e sui primati storici che la squadra nerazzurra può ancora infrangere nelle battute finali del campionato. Lautaro Martinez punta a quota 20 gol in campionato. Come evidenziato da Tuttosport, il focus principale in casa Inter è rivolto a Lautaro Martinez. Il “Toro” si trova attualmente a quota 17 reti in campionato. A sole due giornate dalla conclusione del torneo, il bomber di Bahía Blanca ha un obiettivo ben preciso: raggiungere la prestigiosa soglia dei 20 gol stagionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Lautaro Martinez marca el GOL DE SU VIDA ante el Udinese

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