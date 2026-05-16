Laura Nargi accoglie l’appello degli agricoltori della Media Valle del Sabato
Un rappresentante degli agricoltori della Media Valle del Sabato ha diffuso un comunicato in cui chiede un incontro con i candidati sindaco della città di Avellino. In risposta, una figura pubblica ha dichiarato di essere disponibile a ricevere tale richiesta e ha espresso attenzione nei confronti della proposta degli agricoltori. La comunicazione si inserisce in un contesto di confronto tra le parti, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici della richiesta.
In merito al comunicato diffuso da Roberto Lauro, Responsabile degli Agricoltori della Media Valle del Sabato, desidero esprimere piena attenzione e disponibilità rispetto alla richiesta di incontro rivolta ai candidati sindaco della città di Avellino.Il valore strategico dell’agricoltura per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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