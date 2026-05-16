Lattuca presidente nazionale UPI Cesena Siamo Noi | La città non può permettersi un sindaco part-time

L’elezione di Enzo Lattuca alla presidenza nazionale dell’UPI, l’Unione delle Province d’Italia, si è svolta all’unanimità. Questa nomina ha suscitato reazioni a livello locale, con il sindaco di Cesena che ha dichiarato come la città non possa permettersi un sindaco part-time. La discussione riguarda il ruolo che il primo cittadino intende assumere nei prossimi anni, considerando anche l’impegno richiesto a livello nazionale e locale. La nomina di Lattuca rappresenta un evento di rilievo per il panorama politico e amministrativo locale.

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