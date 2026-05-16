Latina la centrale nucleare apre al pubblico | visite guidate nell’impianto in dismissione

Da cdn.ilfaroonline.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La centrale nucleare di Latina, chiusa da diversi anni, apre nuovamente al pubblico con visite guidate programmate per il fine settimana. L’evento si svolge sabato 16 maggio e proseguirà nei giorni successivi, offrendo l’opportunità di esplorare l’impianto in fase di dismissione. Le visite sono organizzate per permettere ai partecipanti di conoscere le strutture e il processo di smantellamento della centrale. L’ingresso è aperto a cittadini e visitatori interessati a scoprire più da vicino le attività in corso.

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Latina, 15 maggio 2026 – La centrale nucleare di Latina riapre le porte al pubblico. Sabato 16 e domenica 17 maggio, cittadini, famiglie e appassionati potranno entrare nell’impianto nell’ambito della quinta edizione di Open Gate, l’iniziativa promossa dal Gruppo Sogin per far conoscere da vicino le attività di smantellamento delle centrali nucleari italiane. L’appuntamento riguarda quattro siti oggi in dismissione: Latina, Trino, Caorso e Garigliano. Per la centrale pontina è previsto un percorso dedicato all’ area industriale, accessibile anche ai minori dai sei anni in su, purché accompagnati. L’obiettivo è mostrare ai visitatori cosa accade all’interno di un impianto nucleare dopo la fine della produzione elettrica: dalle attività di decommissioning alla gestione in sicurezza delle strutture e dei materiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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