Latina la centrale nucleare apre al pubblico | visite guidate nell’impianto in dismissione
La centrale nucleare di Latina, chiusa da diversi anni, apre nuovamente al pubblico con visite guidate programmate per il fine settimana. L’evento si svolge sabato 16 maggio e proseguirà nei giorni successivi, offrendo l’opportunità di esplorare l’impianto in fase di dismissione. Le visite sono organizzate per permettere ai partecipanti di conoscere le strutture e il processo di smantellamento della centrale. L’ingresso è aperto a cittadini e visitatori interessati a scoprire più da vicino le attività in corso.
Latina, 15 maggio 2026 – La centrale nucleare di Latina riapre le porte al pubblico. Sabato 16 e domenica 17 maggio, cittadini, famiglie e appassionati potranno entrare nell’impianto nell’ambito della quinta edizione di Open Gate, l’iniziativa promossa dal Gruppo Sogin per far conoscere da vicino le attività di smantellamento delle centrali nucleari italiane. L’appuntamento riguarda quattro siti oggi in dismissione: Latina, Trino, Caorso e Garigliano. Per la centrale pontina è previsto un percorso dedicato all’ area industriale, accessibile anche ai minori dai sei anni in su, purché accompagnati. L’obiettivo è mostrare ai visitatori cosa accade all’interno di un impianto nucleare dopo la fine della produzione elettrica: dalle attività di decommissioning alla gestione in sicurezza delle strutture e dei materiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Nucleare sostenibile - Unomattina 13/02/2026
Sullo stesso argomento
Centrale nucleare: porte aperte a Latina. Tornano le visite nel sito in dismissioneTona l’iniziativa denominata “Open Gate” con cui il Gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le porte delle quattro...
Centrale nucleare: record di adesioni per la visita nel sito in dismissione a LatinaRecord di adesioni per la quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali...
Centrale nucleare: record di adesioni per la visita nel sito in dismissione a Latina ift.tt/N3kiQBL ift.tt/vygSKsI x.com
Italia e Regno Unito insieme per lo smantellamento dei reattori nucleari. Coinvolta anche la centrale di Latina. #nucleare #sogin #latina #energia https://vm.tiktok.com/ZNRp4EQBs/ facebook
La gestione dell'Ucraina e dell'Iran da parte degli Stati Uniti ha incentivato la proliferazione nucleare in modo inutile. reddit
Centrale nucleare: record di adesioni per la visita nel sito in dismissione a LatinaRecord di adesioni per la quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali nucleari italiane in dismissione, tra cui anche qu ... latinatoday.it
La centrale nucleare di Latina, gigante in demolizioneLatina, (askanews) – E’ ormai un gigante muto e ingrigito dal tempo, ma quando entrò in funzione, nel 1963, era l’impianto atomico più grande d’Europa. E’ la centrale nucleare di Latina, la prima ... affaritaliani.it