Latina la centrale nucleare apre al pubblico | visite guidate nell’impianto in dismissione

La centrale nucleare di Latina, chiusa da diversi anni, apre nuovamente al pubblico con visite guidate programmate per il fine settimana. L’evento si svolge sabato 16 maggio e proseguirà nei giorni successivi, offrendo l’opportunità di esplorare l’impianto in fase di dismissione. Le visite sono organizzate per permettere ai partecipanti di conoscere le strutture e il processo di smantellamento della centrale. L’ingresso è aperto a cittadini e visitatori interessati a scoprire più da vicino le attività in corso.

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