L’appuntamento ‘Arturo e il Guaspa’ Lunedì 1 giugno il quadrangolare

L’evento sportivo intitolato ‘Arturo e il Guaspa’ è stato rinviato dalla data originaria di sabato 23 maggio e si terrà ora lunedì 1 giugno allo stadio Franchi. Si tratta della sesta edizione del quadrangolare, che coinvolge quattro squadre. La nuova data è stata comunicata ufficialmente, confermando le modalità di svolgimento presso la stessa struttura sportiva. La manifestazione prevede partite tra le formazioni partecipanti e si svolgerà nel rispetto del calendario aggiornato.

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Avrebbe dovuto svolgersi sabato 23 maggio, ma la data è stata posticipata: il quadrangolare ‘ In Campo con Arturo e il Guaspa ’, edizione numero 6, andrà in scena lunedì 1 giugno, sempre allo stadio Franchi. "Avendo il Siena Fc programmato nello stesso week-end una gara della formazione femminile (l’esordio in Coppa Toscana in calendario domenica 24 ndr), nonostante avessimo concordato con largo anticipo la data del 23 maggio come quella scelta per la Festa della Robur – spiegano gli organizzatori –, ci vediamo costretti nostro malgrado, e senza aver ricevuto specifiche delucidazioni da chi ha preso questa decisione, a spostare l’evento, confermando lo stesso programma previsto originariamente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’appuntamento. ‘Arturo e il Guaspa’. Lunedì 1 giugno il quadrangolare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Flotilla-In viaggio per Gaza” di Arturo Scotto: appuntamento in Biblioteca comunaleSi terrà il prossimo 23 maggio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni, in via San Francesco d’Assisi 36, la presentazione del... Leggi anche: Frasso Telesino, memorial per il piccolo Vincenzo Massaro: appuntamento il primo giugno Appuntamento con #CosaLeggoNelWeekend Questo weekend sto leggendo Kolchoz di Emmanuel Carrère. x.com scusatemi per il messaggio, non è il posto giusto lo so , io e mio Arturo siamo in difficoltà, e quando ti trovi nella mia posizione ti umili e mendica reddit Flotilla-In viaggio per Gaza di Arturo Scotto: appuntamento in Biblioteca comunaleSi terrà il prossimo 23 maggio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni, in via San Francesco d’Assisi 36, la presentazione del libro Flotilla – In viaggio per Gaza. Diario di bordo ... casertanews.it L’appuntamento. Torna ‘In campo con Arturo e il Guaspa’Si avvicina il quadrangolare ‘In campo con Arturo e il Guaspa’ al Berni di Badesse il 1 giugno. Partite, festeggiamenti e cena per celebrare la promozione del Siena in serie D. Acquisto tessere entro ... lanazione.it