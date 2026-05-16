Lanolina per le labbra | cos’è a cosa serve e perchè la usano tutti

La lanolina è una sostanza naturale ottenuta dalla lana di pecora, comunemente usata per la cura delle labbra. Viene applicata per proteggere, idratare e riparare le labbra secche e screpolate. La sua composizione permette di creare una barriera che trattiene l’umidità e favorisce la riparazione della pelle danneggiata. Molti la preferiscono come rimedio naturale, trovandola efficace nel mantenere le labbra morbide e idratate anche durante le stagioni fredde o in condizioni di vento.

Lanolina utile per le labbra: cos’è e a cosa serve nella protezione, idratazione e riparazione delle labbra secche. Cos’è e a cosa serve la lanolina? Conosciuta anche come grasso di lana, è una sostanza lipidica complessa che deriva dal sebo prodotto dalle ghiandole sebacee della pecora. Grazie alla sua affinità con i lipidi naturalmente presenti nella pelle, trova impiego in diversi prodotti cosmetici, in particolare nei balsami per le labbra. Ecco alcuni dettagli utili da sapere e qualche consiglio pratico per comprenderne meglio le caratteristiche e gli utilizzi principali. La lanolina è una sostanza naturale che si ottiene dalla lana di pecora durante il lavaggio del vello. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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