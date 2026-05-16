Questa sera è stato annunciato da un rappresentante ufficiale che, sotto la guida delle forze armate americane e nigeriane, è stata portata a termine una missione militare. L'operazione aveva come obiettivo principale l'eliminazione di un terrorista considerato il numero due dell’Isis, ritenuto il più attivo nel panorama internazionale. Il comunicato ufficiale riferisce che la missione, definita come meticolosamente pianificata e molto complessa, si è conclusa con successo e senza specificare ulteriori dettagli.

“Questa sera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”. Con questo annuncio su Truth Social, Donald Trump ha rivendicato l’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’Isis a livello globale. Il raid, condotto congiuntamente da Stati Uniti e Nigeria, è avvenuto nel cuore del Sahel jihadista, presumibilmente nell’area di Borno, nel nord-est della Nigeria, storica roccaforte di Boko Haram e gruppi affiliati all’Isis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'annuncio a sorpresa di Trump: "Eliminato il numero due dell'Isis"

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