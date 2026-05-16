L’altro Grande Torino

Cinquant'anni fa, una squadra conquistò il suo ultimo campionato di Serie A in un torneo caratterizzato da una rimonta significativa contro i avversari diretti. La vittoria arrivò dopo una stagione intensa, con partite decisive e un rendimento costante nel corso dell’annata. La squadra riuscì a superare le competizioni più difficili, portando a casa il titolo e lasciando un segno importante nella storia del calcio nazionale. La vittoria rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati.

Il 17 maggio del 1976 il quotidiano sportivo torinese Tuttosport scrisse in prima pagina “TORO, lassù qualcuno ti ama”. Il Toro era il Torino che il giorno prima – esattamente cinquant’anni fa – aveva vinto la Serie A. E quel qualcuno “lassù” era il cosiddetto Grande Torino, che aveva dominato il calcio italiano fino all’incidente di Superga del 4 maggio 1949, in cui morirono quasi tutti i suoi giocatori. Per 27 anni il Torino non era più stato in grado di vincere lo Scudetto. E da quel 1976 di nuovo non ci è più riuscito. Fu uno Scudetto memorabile per tanti altri motivi. Arrivò inaspettatamente, in rimonta, alle ultime giornate, con un gioco davvero moderno per l’epoca e contro i rivali della Juventus. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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