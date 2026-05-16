Lager nazista risarcimento a 80 anni | giustizia per la famiglia Azzali

Un tribunale ha negato un risarcimento a una famiglia che aveva perso un neonato in un lager nazista, nonostante l’età avanzata del richiedente. La causa riguardava la richiesta di risarcimento per la morte del bambino, avvenuta durante la prigionia. La famiglia aveva tentato di ottenere un risarcimento dopo molti anni, arrivando a presentare la domanda all’età di circa 80 anni. Durante il processo sono stati anche approfonditi i dettagli su come i resistenti riuscissero a inviare viveri a una donna incinta rinchiusa nel campo.

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? Punti chiave Perché il tribunale ha negato il risarcimento per la morte del neonato?. Come riuscirono i resistenti a inviare viveri alla donna incinta?. Chi erano i membri del comitato clandestino che partirono per Gusen?. Quali ostacoli burocratici impediscono ancora agli eredi di ricevere l'indennizzo?.? In Breve Risarcimento di 115mila euro per Luigi Azzali ucciso nel febbraio 1945 a Gusen.. Morte del neonato Giancarlo negata per mancanza di nesso causale diretto con i crimini.. Anna Rossi riceveva aiuti alimentari clandestini nel lager di via Resia a Bolzano.. Sentenza basata sul Fondo Ristori per i crimini nazisti non soggetti a prescrizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lager nazista, risarcimento a 80 anni: giustizia per la famiglia Azzali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nazi Corporations How Big Business Profited from Slave Labor Sullo stesso argomento Deportato nei campi di concentramento dalla Germania nazista, un tribunale lo risarcisce dopo 80 anni: 19mila euroIl dramma della prigionia in quattro diversi campi di concentramento in più di un anno, poi le porte del forno crematorio aperte davanti ai suoi... Olocausto: Germania condannata, risarcimento per deportato dopo 80 anniIl tribunale di Trieste ha condannato la Germania al pagamento di un risarcimento per crimini di guerra a favore degli eredi di Salvatore Giujusa,...