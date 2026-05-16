L’aeroporto di Peretola prepara il decollo | Ampliamento in tre anni oltre mille posti di lavoro in più
L’aeroporto di Peretola si avvicina a un importante intervento di ampliamento. La conferenza dei servizi è prevista per l’autunno, mentre i lavori dovrebbero iniziare entro l’estate 2027. L’intervento si concluderà in due o tre anni e porterà alla creazione di oltre mille nuovi posti di lavoro. La pianificazione di questa operazione si inserisce in un percorso che coinvolge diversi passaggi autorizzativi e tempistiche precise.
Firenze, 16 maggio 2026 – La conferenza dei servizi in autunno, l’avvio dei lavori entro l’estate 2027 e la fine dell’intervento nei due o tre anni successivi. La tabella è tracciata: l’aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l’ampliamento della pista. Ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione dei No aeroporto in programma oggi. L’attenzione è ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di dieci agenti, danni all’aeroporto, ritardi e spavento per i passeggeri. Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, è preoccupato dal corteo di oggi? “Mi auguro che sia una manifestazione ordinata, ognuno ha diritto di reclamare ciò che vuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Ciao, questa era la situazione all’aeroporto di Peretola la settimana scorsa, dopo la pioggia. facebook
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