Laboratori creativi e favola animata | il 19 maggio festa di riapertura del chiosco sociale Tertulia

Il 19 maggio si terrà la festa di riapertura del chiosco sociale Tertulia, situato nel Parco della Pace e dei Diritti di via Raffalda. L’attività del chiosco è già ripresa, e l’evento prevede laboratori creativi e una favola animata. La giornata vedrà coinvolte diverse realtà che collaborano quotidianamente con il chiosco, che diventerà il punto centrale di un appuntamento dedicato alla comunità. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza l’utilizzo di nomi specifici di enti o persone.

Festa di riapertura del chiosco sociale Tertulia al Parco della Pace e dei Diritti di via Raffalda. L’appuntamento è per martedì 19 maggio, giorno in cui il chiosco - la cui attività è già ripartita - sarà il fulcro di un evento speciale, in cui le diverse realtà che contribuiscono ogni giorno ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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