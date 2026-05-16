La vegetariana al Teatro Vascello dal 19 maggio

Dal 19 maggio al Teatro Vascello viene rappresentato uno spettacolo ispirato al romanzo recentemente premiato con il Nobel per la letteratura 2024. La protagonista, una donna vegetariana, si trova coinvolta in un gesto che viene definito irrazionale e potente, con un sottotesto politico. La narrazione mette in scena le conseguenze di questa scelta e le reazioni delle persone intorno a lei, offrendo uno sguardo sulla complessità delle motivazioni e delle implicazioni sociali.

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La vegetarianasarà alTeatro Vascellodal19al24 maggio. Il testo è tratto dal romanzo della scrittrice sudcoreanaHan Kang,premio Nobel per la letteratura 2024. Daria Deflorian, in veste di regista e attrice insieme aMonica Piseddu,Paolo MusioeGabriele Portoghese, porta in scena il gesto irrazionale, potente, misterioso quanto politico diYeong-hyeprotagonista del romanzo. Un testo sensuale, provocatorio, ricco di immagini intense, domande inquietanti e colori sorprendenti.Il rifiuto categorico, radicale, violento di una donna che decide di non mangiare più la carne dà vita ad una progressiva metamorfosi. Yeong-hye cambia e cerca di diventare... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La vegetariana al Teatro Vascello dal 19 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La vegetariana: dal libro al teatro Sullo stesso argomento La Vegetariana di Han Kang al Teatro VascelloCosa: Adattamento teatrale de La vegetariana, il dirompente capolavoro narrativo di Han Kang, con la regia di Daria Deflorian. Leggi anche: Le Baccanti al Teatro Vascello dal 5 maggio eroicafenice.com/comunicati-sta… Dal 19 al 24 maggio dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 andrà in scena al Teatro Vascello di Roma LA VEGETARIANA. Scopri di più: x.com La Vegetariana al Teatro Vascello dal 19 al 24 maggioDal 19 al 24 maggio dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 andrà in scena al Teatro Vascello di Roma La Vegetariana. eroicafenice.com La vegetariana a teatro mostra l’intimità come arma politicaNon amo i romanzi che spiegano tutto ha detto in un’intervista di qualche anno fa Han Kang, ora premio Nobel per la letteratura, parlando de La vegetariana. Amo lasciare spazi vuoti affinché il ... huffingtonpost.it