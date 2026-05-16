La tradizione giapponese della fioritura conquista Ravenna | il ristorante coinvolge i clienti in un piccolo rito collettivo
A Ravenna, il ristorante Yume Ramen ha ospitato l'iniziativa “Hanami” per tre giorni, coinvolgendo oltre 350 persone che hanno portato un fiore ciascuna. L’evento ha portato nel locale di via Ponte Marino un’atmosfera ispirata alla tradizione giapponese della fioritura, creando un momento di partecipazione collettiva. La partecipazione numerosa ha trasformato il locale in un piccolo spazio dedicato alla cultura orientale, con i clienti impegnati in un rito simbolico legato alla fioritura.
Oltre 350 persone si sono presentate al ristorante portando un fiore. Questi sono i numeri di “Hanami”, l’iniziativa firmata Yume Ramen che per tre giorni ha portato un piccolo pezzo di Giappone nel locale di via Ponte Marino, in pieno centro a Ravenna.In Giappone, l’hanami è la tradizione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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