La sindrome dell’ovaio policistico ora cambia nome | ecco perché e quali sono le conseguenze

Da tempo si parla della sindrome dell’ovaio policistico, nota come PCOS, un termine ormai diffuso nel settore medico e tra le donne interessate. Recentemente, si è deciso di cambiare il nome a questa condizione, anche se la motivazione ufficiale non è ancora stata resa pubblica. La modifica riguarda anche la definizione di alcune caratteristiche associate alla malattia, che in passato sono state descritte attraverso il termine policistico. La decisione arriva in un momento in cui si discute anche delle implicazioni cliniche e delle modalità di diagnosi.

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