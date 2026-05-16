La sindrome dell’ovaio policistico ora cambia nome | ecco perché e quali sono le conseguenze

Da open.online 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo si parla della sindrome dell’ovaio policistico, nota come PCOS, un termine ormai diffuso nel settore medico e tra le donne interessate. Recentemente, si è deciso di cambiare il nome a questa condizione, anche se la motivazione ufficiale non è ancora stata resa pubblica. La modifica riguarda anche la definizione di alcune caratteristiche associate alla malattia, che in passato sono state descritte attraverso il termine policistico. La decisione arriva in un momento in cui si discute anche delle implicazioni cliniche e delle modalità di diagnosi.

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Per anni è stata chiamata sindrome dell’ovaio policistico, o PCOS ( Polycystic Ovary Syndrome ). Un nome entrato nel linguaggio comune della medicina e della salute femminile, ma che secondo molti esperti avrebbe finito per raccontare solo una parte della malattia. Ora, dopo un processo internazionale durato 14 anni e  pubblicato su  The Lancet, una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, la comunità scientifica ha ufficializzato un nuovo nome: PMOS, Polyendocrine Metabolic Ovary Syndrome. Non un semplice aggiornamento linguistico, ma il riconoscimento ufficiale di un cambiamento profondo nel modo in cui questa condizione viene compresa dalla medicina contemporanea. 🔗 Leggi su Open.online

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La sindrome dell'ovaio policistico cambia nome: addio PCOS, benvenuta PMOS

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