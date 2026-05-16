“Tra vincoli e vibrazioni – La musica live a Siena e nelle città storiche” è l’incontro-tavola rotonda organizzata nella Sala delle lupe dall’associazione Siena Città della musica. È stato un crocevia di idee, proposte, inviti a chi stabilisce regole per cercare di uscire da una situazione che vede, soprattutto nei mesi invernali, pochi eventi musicali sia di grande richiamo che quelli che sono ad appannaggio dei piccoli locali. Tanti interventi ma con una concretezza che fa ben sperare non tanto in facili soluzioni, quanto di inizio di dialogo fra esercenti, amministrazione, addetti ai lavori e pubblico. "Un gran lavoro di preparazione – ha rilevato il presidente Massimo Castellani di Siena Città della Musica – per affrontare con chi di dovere questo spinoso argomento che necessita interventi che possono scaturire solo dal dialogo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida di Siena città della musica. Dibattito "tra vincoli e vibrazioni". Gli spunti per lanciare un dialogo

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