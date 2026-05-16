La salute scende in piazza

Da bolognatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Associazione SISM Bologna (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) presenta "La Salute Scende in Piazza", un evento di promozione sociale che mette al centro la prevenzione della Salute e il benessere dell'intera cittadinanza. Saranno presenti Studenti di Medicina per parlare di Salute e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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