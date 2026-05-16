La Same a Bora festeggiata da Confartigianato per i trent' anni nelle carpenterie metalliche

Da cesenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La S.a.m.e. celebra i trent’anni di attività nel settore delle carpenterie metalliche conto terzi. La società ha il suo stabilimento a Bora ed è affiliata a Confartigianato. Recentemente, è stata festeggiata dall’associazione per il traguardo raggiunto. La compagnia si occupa di lavorazioni metalliche e si distingue come punto di riferimento nel settore. La ricorrenza è stata occasione per rinnovare il rapporto con l’associazione di categoria.

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Trent’anni di attività per la S.a.m.e., con lo stabilimento a Bora e associata a Confartigianato, punto di riferimento nel settore delle carpenterie metalliche conto terzi. A fondarla è stato Fausto Vignali, che ancora oggi guida con passione e determinazione l’impresa nata da un mestiere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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