La Same a Bora festeggiata da Confartigianato per i trent' anni nelle carpenterie metalliche

La S.a.m.e. celebra i trent’anni di attività nel settore delle carpenterie metalliche conto terzi. La società ha il suo stabilimento a Bora ed è affiliata a Confartigianato. Recentemente, è stata festeggiata dall’associazione per il traguardo raggiunto. La compagnia si occupa di lavorazioni metalliche e si distingue come punto di riferimento nel settore. La ricorrenza è stata occasione per rinnovare il rapporto con l’associazione di categoria.

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