Il ministro ha dichiarato che ci sono segnali di fiducia provenienti dal settore economico, aggiungendo di sperare che la situazione negativa stia migliorando. La sua affermazione è stata resa nota durante un evento a Milano. La dichiarazione si inserisce nel quadro di aggiornamenti sulle condizioni dell’economia nazionale e il suo stato di salute. Non sono stati forniti dettagli specifici sui dati o le fonti che hanno portato a questa valutazione.

Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - “Ci sono dei segnali di fiducia dal mondo economico e questo mi fa sperare che il peggio stia passando”. Lo ha detto oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di Investopia, che si è è tenuto a Milano. “Noi dobbiamo fare la nostra parte perché le armi lascino il posto alla diplomazia e alla possibilità di una concordia ritrovata” ha poi aggiunto in un riferimento alla guerra in Iran. La premier "Giorgia Meloni è stata la prima importante leader europea a correre" negli Emirati Arabi Uniti "nel momento in cui ha subito attacchi ingiustificati" da parte dell'Iran. Lo ha detto oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo dal palco di Investopia, in corso a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Russa: "Fiducia da mondo economico, spero peggio stia passando"

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Capisco lo scoramento, ma il Milan non è la roulette russa che se va bene il tentativo sei ancora in vita altrimenti no. Ancora a voler dare fiducia a questa gente? x.com

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