La Reggina deve mettere da parte le distrazioni nella finale contro la Nissa

La squadra di calcio della Reggina si prepara a giocare la finale playoff del girone I di Serie D contro la Nissa, in programma domenica alle 16.00 in trasferta. La formazione si trova a dover gestire alcune distrazioni che hanno coinvolto il club fuori dal campo, mentre si avvicina alla partita decisiva. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere la promozione attraverso questa gara conclusiva.

La Reggina, distratta da vari argomenti extra-campo, affronterà domenica (ore 16.00) in trasferta la Nissa nella finale playoff del girone I di Serie D. L’esito di questo match potrebbe avere, più di quanto si creda in questi giorni, un peso decisivo per l’eventuale ripescaggio in C. 🔗 Leggi su Today.it

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