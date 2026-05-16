La prova di forza di Giulio manager in carrozzina di 500 dipendenti e super sportivo Voglio essere un esempio

Giulio Giorgi, manager di un’azienda con 500 dipendenti e atleta super sportivo in carrozzina, ha deciso di condividere la sua esperienza per dimostrare che anche con disabilità si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Originario di Morciano di Rimini, ha affrontato la sfida personale di superare le difficoltà quotidiane e professionali, portando avanti un percorso di determinazione e impegno. La sua storia si intreccia con momenti di fatica e successi, e ora si propone come esempio per chi si trova ad affrontare ostacoli simili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Morciano (Rimini), 16 maggio 2026 – C’è un momento in cui il gradino smette di essere pietra e diventa domanda: come si fa a salire? Giulio Giorgi, morcianese, se lo chiede da 44 anni. In carrozzina dalla nascita, marito di Chiara, padre di Alessandro, 13 anni, Leonardo, 10, e Giulia, 6, dirige Diapason e MPDA Girasole, due coop sociali con 500 dipendenti. Il 30 maggio sarà all’Hyrox di Rimini: 8 chilometri di corsa alternati a 8 prove di forza. Oggi non cerca una copertina. Cerca, come ogni giorno, un modo. Una via per andare avanti. Giorgi, dove comincia questa storia? “Dal bisogno di rimettermi in gioco. Non mi piace stare sotto i riflettori, ma lo sport mi accompagna da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La prova di forza di Giulio, manager in carrozzina di 500 dipendenti e super sportivo. “Voglio essere un esempio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giulio, in carrozzina alla Hyrox: “Così mi rimetto in gioco, voglio essere un esempio”Morciano (Rimini), 16 maggio 2026 – C’è un momento in cui il gradino smette di essere pietra e diventa domanda: come si fa a salire? Giulio Giorgi,... Welfare e lavoro, la forza della cooperazione sociale: 347 milioni di valore e 5.500 dipendentiAssemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale... Il calendario non mente mai. Il 24 e 25 maggio si vota in quasi 900 comuni italiani, con venti capoluoghi tra cui Venezia, unico capoluogo di regione. Chi vince a Venezia porta a casa qualcosa di più di una giunta comunale: porta la prova che il campo largo fu x.com Ho già fatto un post su Suikoden 3, un mese fa..ma perché una grande parte di questa comunità ha avuto un odio per il combattimento di s3? È vicino all'evoluzione di un capolavoro… reddit