La più amata formaggeria di Roma apre la sua nuova sede | cucina vino colazioni e prodotti direttamente dagli alpeggi

A Roma, la formaggeria molto apprezzata dalla clientela riapre la sua nuova sede dopo un periodo di chiusura. La location offre un ambiente dedicato alla degustazione di formaggi di alta qualità, prodotti esclusivamente con latte crudo e provenienti dagli alpeggi. La struttura include anche uno spazio dedicato a cucina, vino e colazioni, con prodotti selezionati provenienti direttamente dalle zone di origine. La riapertura segna un momento importante per gli amanti dei formaggi di qualità in città.

Dopo un periodo di stop riapre – finalmente – Beppe e i suoi formaggi, una delle insegne più importanti a Roma per i formaggi di qualità esclusivamente a latte crudo. La data è quella del 15 maggio, il quartiere è uno di quelli che ospita già diversi indirizzi interessanti (qui la nostra mappa). 🔗 Leggi su Romatoday.it

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