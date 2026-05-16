la pazienza di giorgetti

Giancarlo Giorgetti ha mostrato una crescente tolleranza nel corso del tempo, trasformando quella che un tempo poteva essere considerata una semplice virtù in una vera e propria prova di resistenza istituzionale. La sua capacità di mantenere la calma si sta facendo sempre più evidente, considerando anche le tensioni e le sfide che si presentano all’interno del panorama politico attuale. Questa sua attitudine si manifesta in un comportamento che sembra andare oltre la semplice pazienza, assumendo un valore di resistenza e stabilità.

La pazienza di Giancarlo Giorgetti comincia a somigliare sempre meno a una virtù democristiana e sempre più a una prova di resistenza istituzionale. Perché il ministro dell'Economia da mesi si trova stretto dentro una contraddizione che ormai attraversa tutto il governo: da una parte la realtà dei conti pubblici, dall'altra la pressione incessante di ministri, categorie e corporazioni che continuano a chiedere risorse come se il problema del debito italiano fosse un dettaglio negoziabile. Nelle ultime settimane il disagio del titolare del Mef è diventato palpabile. Non tanto per le provocazioni dell'opposizione, quanto per il comportamento di pezzi della stessa maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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